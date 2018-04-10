Kayseri, Sivas, Yozgat ve Niğde'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kulular daha sonra Vali Süleyman Kamçı ile emniyet hizmet binalarının tanıtıldığı sergiyi ve polislerin kullandığı malzemelerin yer aldığı stantları gezdi.

Kamçı burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Polisimizin mesai mefhumu gözetmeden gerektiğinde hiç uyumadan görev yaptığı oluyor. Ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu en üst noktada yapmaya çalışıyor. El birliğiyle vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görev başındadır. Polisimiz bu anlamda fedakarca görev yapmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Geride kalan yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği ziyaret edilerek, burada İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Niğde

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Üner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Cebeloğlu, Türk Polis Teşkilatının 1845'ten bugüne kadar şeref ve gururla ortaya koyduğu halka hizmet anlayışını gelecek kuşaklara da aynı hassasiyetle aktaracağını söyledi.

Suçla mücadelenin durmaksızın devam edeceğini belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Sürekli çalışacağız, takdiri halka bırakacağız, zaferi Hakk'tan bekleyeceğiz. Her zaman ve her yerde şehitlerimizi unutmayacağız. Emanetleri, emanetimiz olacak, gazilerimizi minnetle anacağız. Onların devlet var olsun, millet sağ olsun diye ödediği bedeli bizler de ödemeye hazırız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş devlet adamlarımızın ülkemizin birlik ve beraberliği, al bayrağımızın gönderden inmemesi ve kutsal değerler uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizle birlikte dün şehadet şerbetini içen Serdal Güneş kardeşimize de Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa, hayırlı ömür, şehit ve gazi ailelerimize, fedakar meslektaşlarıma ve onların ailelerine Niğdeli vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk diliyorum."

Cebeloğlu ve beraberindekiler Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ederek çiçek verdi.

Daha sonra polisler, şehitliğe giderek dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Sivas

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve teşkilat mensupları kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Aydoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polisin toplumun vicdanı olduğunu söyleyen Gül, çocukların en çok istediği mesleğin başında polisliğin geldiğini ifade etti.

Polislerin haksızlıkları bertaraf ettiğini ve suçu önlediğini dile getiren Gül, "Türk Polis Teşkilatı, son yıllarda özellikle araç, gereç ve personel anlamında çok büyük mesafeler katetti. İnşallah daha iyi mesafeler katedecek. Hem terörle mücadelede hem asayiş olaylarında her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bunun da en önemli müsebbibi polis teşkilatında görevli personellerimiz." dedi.

Emniyet Müdürü Aydoğan da Türk milletinin asker ve polisi seven bir toplum olduğunu belirterek, "Doğduğumuzdan itibaren vatan ve millet sevdasıyla yetişiyoruz. Bayrak bizim için her şey, çocuklarımızın üniforma içerisinde yetişmesini artı bir değer olarak görüyoruz." diye konuştu.



Törene, üzerinde polis üniforması bulunan çocuklar da katıldı.

-Yozgat



Yozgat'ta İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Şaban Kütükoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşman yapan POMEM Müdürü Kütükoğlu, Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.



Kütükoğlu, Türk Polis Teşkilatının şanla şerefle yazdığı 173. yıl dönümüne girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Kütükoğlu, "Polis teşkilatı, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun üstünlüğünü ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli hayati görevleri üstlenmiştir. Kurulduğu günden itibaren sürekli değişim ve gelişim içinde olan Türk Polis Teşkilatının bugün geldiği nokta fazlasıyla yükseklerdedir. Her açıdan büyük gelişmeler sağlayan teşkilatımız personel, araç, gereç ve teknoloji bakımından dünyanın en güçlü polis teşkilatlarından biri haline gelmiştir." dedi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, POMEM öğrencilerinin tören geçişiyle son buldu.



Daha sonra şehitlik ziyaretinde dua edilip mezarlara karanfil bırakıldı.