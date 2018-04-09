Vezirköprü'de, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle şehit polislerin kabirleri ziyaret edildi.

Karlık Mezarlığı'nda, 1995 yılında şehit olan polis memuru Mehmet Muştalı ve Yeni Mahalle Mezarlığı'nda, 1988 yılında şehit olan Başkomiser Harun Özboyabatlı'nın kabirleri başında dua edildi.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polisler için Kur'an okutuldu.

Ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, emniyet mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.