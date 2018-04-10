CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü nedeniyle polis memurlarına karanfil verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katılmak üzere öğle saatlerine doğru Çukurambar semtindeki evinden ayrıldı.

İlk olarak konutunun önünde görevli polis memurlarının gününü kutlayan Kılıçdaroğlu, Meclis güzergahında ve girişinde gördüğü polis memurlarını da kutlayıp, karanfil verdi.