Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı Sivas'ın ilçelerinde kutlandı
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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı Sivas'ın ilçelerinde kutlandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı Sivas'ın ilçelerinde kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ın Zara, Kangal, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde törenler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ın Zara, Kangal, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde törenler düzenlendi.

Zara Emniyet Müdürü Baycan Özat ve teşkilat mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özat, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Özat ve beraberindeki teşkilat mensupları daha sonra Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret etti.

Program, Zara Şehitliğinde dua edilmesi ve şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile sona erdi.

Kangal

Kangal ilçe meydanında düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Alper Sancak ve teşkilat mensupları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Sancak ve emniyet güçleri şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bırakıp, dua etti.

Sancak ve beraberindeki teşkilat mensupları daha sonra Kaymakamı Erinç Demir'i makamında ziyaret etti.

Şarkışla

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten ve teşkilat mensupları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Keten ve beraberindekiler Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan'ı makamında ziyaret etti.

Aktan, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

Ulaş

Ulaş İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz ve teşkilat personeli hükümet konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nayman "Halkın huzuru, devletimizin bütünlüğü için fedakarca hizmet eden emniyet teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle anıyorum. Polis teşkilatımıza aileleriyle sağlıklı, huzur ve başarı dolu bir ömür temenni ediyorum." dedi.

Daha sonra Yılmaz ve emniyet personeli şehit ailelerini ve şehitliği ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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