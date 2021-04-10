Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı Biga'da kutlandı

Türk polis teşkilatının 176. kuruluş yılı, Biga'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türk polis teşkilatının 176. kuruluş yılı, Biga'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından emekli personel Ümmühan Özden Molla'ya hizmet onur belgesi takdim edildi.

Özkan, törende yaptığı konuşmada, "176 yıllık gururla görevine devam eden polis teşkilatının bayramı kutlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya