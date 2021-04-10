Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı Biga'da kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı Biga'da kutlandı

Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı Biga'da kutlandı

Türk polis teşkilatının 176. kuruluş yılı, Biga'da düzenlenen törenle kutlandı.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Türk polis teşkilatının 176. kuruluş yılı, Biga'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından emekli personel Ümmühan Özden Molla'ya hizmet onur belgesi takdim edildi.

Özkan, törende yaptığı konuşmada, "176 yıllık gururla görevine devam eden polis teşkilatının bayramı kutlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı Biga'da kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:33:45. #1.14#
title