Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı anısına bisiklet turu düzenlendi
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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı anısına bisiklet turu düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı anısına bisiklet turu düzenlendi

Tarsus'ta, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Tarsus'ta, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Tarsus Kent Konseyi ve Tarsus Bisiklet Topluluğu tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Tura katılacak bisiklet tutkunları, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir araya geldi.

Güzergah üzerinde bulunan Kleopatra Kapısında mola veren bisiklet tutkunları, Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Emniyet müdür yardımcıları Deniz Ünsal ile Adnan Ünsal tarafından karşılandı.

Tur, Tarsus Emniyet Müdürlüğünde sona erdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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