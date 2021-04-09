Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı
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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Türk polisinin her zaman ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğü için büyük özveriyle çalıştığını belirtti.

Polis teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü ve temel kurumlarından olduğunu aktaran Gürkan, Türk polisinin milletin huzuru, can ve mal güvenliğinin temini için üstün bir görev anlayışıyla fedakarca görev yaptığını ifade etti.

Polis teşkilatının günümüzde çağın teknolojik gelişmeleriyle görevini aralıksız sürdürdüğünü belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkileyen, ülkemizde de devam eden koronavirüs salgını sürecinde de fedakarca görev yapan polislerimiz, sağlığını riske atıp uygulamaya konulan tedbirleri denetleyerek, salgının yayılmasına neden olabilecek unsurları engellemeye katkı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam etmektedir.

Türk halkının her zaman yanında olan ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek için ülkemizin dört bir yanında özveriyle çalışan tüm polislerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor; hayatta olan gazilerimize de sevdikleriyle uzun ömürler diliyorum. Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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