Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı
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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Osman İnan'ı ziyaret etti.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Osman İnan'ı ziyaret etti.

İnan, ziyarette yaptığı konuşmada, polisin vatandaşın can ve mal güvenliği için önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Polislerin, toplumsal huzurun ve sosyal barışın sağlanmasında fedakarca görev yaptığını ifade eden İnan, "Ülkemizde iç güven ortamının sağlanması için fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında. Milletimizin asayiş, huzur ve güven içinde yaşamasını, can ve mal güvenliğinin sağlanmasını, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını polis teşkilatımıza borçluyuz." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Sığın da İnan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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