Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı
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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çuhadar, mesajında, emniyet teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi bulunan kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Emniyet teşkilatının geleneksel değerler içinde toplumsal hukukun asli parçası olduğunu vurgulayan Çuhadar, açıklamasında şunlara yer verdi:

"176 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletimizin ve milletimizin göğsünü kabartan Türk Polis Teşkilatımız, ülke genelinde huzurun sağlanmasında, asayişin temininde, suç ve suçluyla mücadelede gelişmiş ülkelerin emniyet güçlerini dahi kıskandıran başarılara imza atmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de büyük fedakarlık, cesaret ve yüksek vazife bilinci içerisinde terörle mücadelede ortaya koyduğu başarıyla hepimizi gururlandıran Türk Polis Teşkilatımız, 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin yadigarı cennet vatanımızı işgal etmek isteyen hainlere karşı kahramanca mücadele ederek, devletimizin bütünlüğüne ve istikbaline yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi dirayetli duruşu ve yüce milletimizin destansı mücadelesiyle bertaraf ederek, bağrından çıktığı aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur. 176 yıllık emniyet teşkilatının yüce ülküsüne sahip polis teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, vatan ve görev uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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