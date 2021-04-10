Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ın, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene kadılan Belediye Başkanı Kemal Vural da polis teşkilatının yıl dönümünü tebrik ederek, polis memurlarına gül takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek