Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ın, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene kadılan Belediye Başkanı Kemal Vural da polis teşkilatının yıl dönümünü tebrik ederek, polis memurlarına gül takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mario Draghi Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Bahar Candan Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Gökhan Töre Ümit Öztürk
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:59:00. #1.16#
title