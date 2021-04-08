Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü
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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.

Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Turmuş, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Dağdeviren'i makamında ziyaret ederek, tüm polis teşkilatının Polis Haftasını kutladı.

Dağdeviren ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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