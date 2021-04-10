Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünde polislerden "Evde kal" uyarısı

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünde polislerce düzenlenen kortejde, vatandaşlara "Evde kal" uyarısı yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünde polislerce düzenlenen kortejde, vatandaşlara "Evde kal" uyarısı yapıldı.

Polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldi.

Daha sonra çeşitli şubelerde görevli polis araçlarından oluşturulan kortej, merkez Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde siren çalarak tur attı.

Trafik polisleri, araçlarının üzerine "evde kal", "evde hayat var" ve "10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun" yazarak şehrin işlek caddelerinde seyir halinde vatandaşları uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek