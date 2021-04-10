Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başsavcı İnal mesajında, ülkede huzur ve güvenliği sağlamayı, halkın can ve mal güvenliğini korumayı, huzur ve asayişi temin etmeyi, suç işlenmesini önlemeyi başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu duygu ve düşüncelerle, toplumsal huzurun teminatı olan başta Antalya Emniyet Müdürlüğü mensupları olmak üzere tüm polis teşkilatının Polis Haftası'nı kutladığını aktaran İnal, "Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam