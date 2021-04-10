Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Batman'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.

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Batman'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.

Valilik bahçesindeki programda, İl Emniyet Müdürü Koroğlu Kıraç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Kıraç, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Tören boyunca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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