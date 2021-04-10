Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Gercüş ilçesinde tören düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Gercüş ilçesinde tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Ziyarette, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Hakim Gülay Ercan Akkuş, Hakim Aydın Güven ve İl Genel Meclis Üyesi Kutbettin Alpaslan da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak