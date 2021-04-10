Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Keban ilçesinde tören düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Keban ilçesinde tören düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, düzenlenen törende 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan