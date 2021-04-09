Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, kutlama mesajı yayınladı.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, kutlama mesajı yayınladı.

Vali Ayhan mesajında, Türk milletinin güvenliğini ve asayişini sağlamada canını ortaya koyarak her türlü suçla mücadele eden Türk Polis Teşkilatının, 176 yıldır özverisi ve üstün hizmet anlayışı ile halkın takdir ve sevgisine layık olduğunu vurguladı.

Köklü bir geçmişe sahip olan teşkilatın, sosyal hukuk devleti çerçevesinde toplumsal yaşamın huzur ve güven içinde düzenli bir şekilde sürdürülebilmesini amaçladığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ımızın huzur ve güven kenti, ulaşımda sorunsuz bir şehir olmasında etkin rol üstlenen Sivas Emniyet Müdürlüğümüz de mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttükleri gayretli çalışmalarıyla halkımızın gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Salgın sürecinde ise halkımızın mağduriyet yaşamaması için başarılı çalışmalar sergileyen Sivas Emniyet Teşkilatımız vatandaşlarımıza yönelik vefa sosyal destek hizmetlerini örnek bir şekilde ortaya koymuştur. Bundan sonra da Sivas Emniyet Müdürlüğümüzün aynı doğrultuda yine azim, kararlılık ve yüksek vazife şuuru ile çalışmalarına devam edeceklerine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemiz için canlarını seve seve feda eden şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm emniyet teşkilatımızın 'Polis Haftası'nı kutluyorum."

Belediye Başkanı Bilgin de yayımladığı mesajda, "Şerefli bir görevi ifa eden Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eken ise, Türk polisinin halkın huzur ve güven ortamını tesis etmesiyle her kesiminden destek ve takdir topladığını aktardı.

Emniyet teşkilatının toplumsal barışın, huzur ve güvenliğin teminatı olduğuna dikkati çeken Eken, mesajında "Üstün başarı ve fedakarlık ile görev yapan Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Tüm polislerimizin Polis Haftasını en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde