Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tarsus Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tarsus Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.
Tarsus Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programa Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Tarsus Müftüsü Ali Can, polis memurları ile şehit yakınları katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi.
Program sonunda şehit mezarları ziyaret edilip, karanfil bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan