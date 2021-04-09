Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümü
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Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümü

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden itibaren halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalıştığını, günümüzde de aynı kararlılık ve azimle bu görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Emniyet Teşkilatının, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de alarak çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' dediği gibi Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlar, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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