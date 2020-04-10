Türk Polis Teşkilatının 175. yılı etkinlikleri
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Yalıhüyük Hükümet konağı önünde program düzenlendi.
10.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:50
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Yalıhüyük Hükümet konağı önünde program düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören alanında sosyal mesafe korunurken, katılımcılar maske taktı. Emniyet amiri Ömer Sevsarı, tebrikleri kabul etti.
Programa, Sevsarı'nın yanı sıra Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan ve emniyet mensupları katıldı.
Kaynak: AA