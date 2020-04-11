Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü Malatya'nın Kale ilçesinde sağlık çalışanları Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Malatya'nın Kale ilçesinde sağlık çalışanları Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kale İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukçu ve beraberindeki sağlık çalışanları, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdür Vekili Nazım Bayer'i makamında ziyaret etti.

Sosyal mesafeye dikkat edilen ziyarette, sağlık çalışanları polis ekiplerine gül verdi.

Bayer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA