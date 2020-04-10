Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü
Keban'da Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.
10.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
Keban'da Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.
Keban İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, beraberindeki polislerle şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.
Ardından şehit ailelerini ziyaret eden Yurtseven, onlara Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in gönderdiği hediyeleri verdi.
Kaynak: AA