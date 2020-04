Türk Polis Teşkilatının 175.Kuruluş Yıldönümü kapsamında şehitlikte tören düzenlendi Türk Polis Teşkilatının 175'inci Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliğinde Şehitleri Anma Töreni düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 175'inci Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliğinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Teftiş Kurulu Antalya Bölge Başkanı Hasan Büyükkırlı, Özel Güvenlik Denetleme Antalya Bölge Çalışma Merkezi Başkanı Serdar Hatipoğlu, Antalya Özel Harekat Bölge Müdürü Süleyman Burunkaya, Antalya Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Kırca, Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Doç.Dr. Taner Bora'nın katılımları ile Şehitleri Anma Töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Uluca anma töreninde yaptığı konuşmada, "Aziz Şehitlerimiz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı vesilesi ile bir kez daha huzurunuza en derin saygılarımızı, en derin hürmetlerimizi ve en kalpten minnet duygularımızı arz etmeye geldik. Biz bugün hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu başta aziz şehitlerimize, sonra gazilerimize, yüreğinin derinliklerinde o acıyı hisseden ailelerine, acıyı paylaşan Türk Milletine borçluyuz. Herkes biliyor ki bu bayrak inmez, bu ezan susmaz, bu ülke bölünmez, bu millet diz çökmez. Sizler de biliniz ki milletçe, bıraktığınız her emanete sahip çıkıyor, sizin şehadet sebeplerinizi aynı ruhla, aynı heyecanla yaşatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar olması için bu yüce milletin her ferdi olarak, üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. 175 yıllık tarihinin her sayfasını şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen ve bugün de aynı yüksek vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile ülkemizin dört bir yanında, hatta sınır ötesinde, yeni destanlar yazan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek azim ve kararlılığı içerisinde yoluna devam etmektedir. Asla gözünüz arkada kalmasın. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarih boyunca vatan, bayrak ve tüm kutsallarımız uğruna canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi, malullerimizi ve emeklilerimizi şükranla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA