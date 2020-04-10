Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünde polislere pastalı sürpriz Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü, yol kontrol noktasında görevli polislerle pasta keserek kutladı.

Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü, yol kontrol noktasında görevli polislerle pasta keserek kutladı.

Lisenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla okulda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında okulun önündeki caddede oluşturulan yol kontrol noktasında görevli polis memurları için öğle yemeğinin ardından üzerinde "175. yılınız kutlu olsun" yazılı pasta kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiği süreçte sosyal dayanışma amacıyla düzenlenen etkinlikte, Okul Müdürü Ahmet Çetin, okul idarecileri ve okulda maske üretimi yapan personel hazır bulundu.

Etkinliğe katılan polislere fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA