Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
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Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da tören düzenlendi.

10.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:48
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da tören düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aslan, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının her zaman devletin emrinde, milletin hizmetinde olduğunu söyledi.

Her türlü saldırıya karşı kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini ifade eden Mehmet Aslan, şöyle konuştu:

"Ülkemize yapılacak her türlü saldırıya kararlılıkla gözünü bile kırpmadan kendimizi siper etmeye devam edeceğiz. Vatanın birlik ve beraberliğini korumak için zaman kavramı gözetmeksizin 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Kovid-19 salgınını milletimiz üzerinde oluşturduğu baskıyı bertaraf etmek için gelecek her türlü talebi geciktirmeden yerine getirmeye devam edeceğiz ve bu zor günleri el ele vererek yeneceğiz."

Konuşmanın ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Aslan ve beraberindekiler, Karskapı ve Asri mezarlıklarındaki şehitliklere karanfil bırakıp, dua etti.

Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda polisin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Daha sonra Garnizon Şehitliği'ne geçen İl Emniyet Müdürü Sağdıç ve müdür yardımcıları, dua okuyup, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Iğdır

Iğdır'da Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene katılanlar, maske takarak sosyal mesafe kurallarını uyguladı.

İl Emniyet Müdürü Göllüce, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, terörle mücadele eder gibi koronavirüsle de mücadele ettiklerini aktardı.

Sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün gayretten de bahseden Hüseyin Göllüce, "Adeta özel harekat timlerinin dağda teröristle çarpıştığı gibi onlar da bugün hastanelerde bu virüsle çarpışmaktalar. Onlar bu virüsle mücadele ederken hastalığı kapmaktalar. Zaman zaman kaybettiğimiz doktorlarımız var, bugün başta onları şükran ve minnetle yad etmek istiyorum. 2015 yılında Iğdır'da 14 şehidimiz mevcut, biz onların nezdinden ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi şükranla ve minnetle anarken, gazilerimizi de minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Ardahan

Ardahan Valiliği önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Hayal, burada yaptığı konuşmada, kendilerini kutlayan tüm halka teşekkür ederek, "Yarınlarımızın daha iyi olması için bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatmak istiyoruz." dedi.

Ünsal Hayal, bugün fidan dikim programlarının olduğunu, ancak Kovid-19 salgını dolayısıyla söz konusu programın ileri bir tarihte gerçekleşeceğini ifade etti.

Törene az sayıda emniyet mensubu katıldı.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle diğer kutlama programları da iptal edildi.

Tunceli

Tunceli'de de 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünündeki Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in çelenk koymasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle programda sosyal mesafe korundu.

Ayrıca salgın nedeniyle planlanan tüm etkinlikler iptal edildi.

Kaynak: AA

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