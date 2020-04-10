Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
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Bursa, İznik, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, Bursa'nın İznik ilçesinde program düzenlendi.

10.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:10
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, Bursa'nın İznik ilçesinde program düzenlendi.

İznik'teki etkinlikler kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asgari düzeyde katılımın gerçekleştirildiği program, saygı duruşunun ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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