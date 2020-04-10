Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, Bursa'nın İznik ilçesinde program düzenlendi.
10.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:10
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, Bursa'nın İznik ilçesinde program düzenlendi.
İznik'teki etkinlikler kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asgari düzeyde katılımın gerçekleştirildiği program, saygı duruşunun ardından sona erdi.
Kaynak: AA