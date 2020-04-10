Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Kırıkkale'de program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Kırıkkale'de program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtcu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asgari düzeyde katılımın gerçekleştirildiği programda, katılımcılar arasında sosyal mesafenin korunmasına da özen gösterildi.

Şenses ve Yoğurtcu, daha sonra beraberindekilerle Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA