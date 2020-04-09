Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Polis, Politika

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:16
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici, yazılı açıklamasında, yılın 365 gün ve 24 saatinde görev yapan polislerin gününü kutladı.

Türk polisinin suçun önlenmesi ve suçla mücadelede önemli bir vazifeyi yerine getirdiğine işaret eden Destici, polisin kamuya ait tüm alanlarda devletin vatandaşa hizmet ulaştırabilmesi için uygun zemin ve şartları sağladığını belirtti.

Emniyet görevlilerinin, sosyal hayatın bütününe de katkı sağladığını bildiren Destici, "Mazisi Türk devlet geleneği kadar eski olan emniyet kurumlarımızın, Polis Teşkilatı adı altında yeniden yapılanmasının 175. yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Polislerin mesleklerini icra ederken her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra milletimiz, emniyet teşkilatımızın mensuplarını, ülkemizin özellikle son kırk yılında, teröre karşı, milletin istikbalini, çukurlara, hendeklere gömme hayali kuranlara karşı, 15 Temmuz'da devleti yıkmaya kalkanlara karşı verdikleri kahramanca mücadeleyle hatırlıyor, onları yüreğinde taşıyor. Bugün de milletçe, teröre ve küresel salgına karşı, eş zamanlı olarak bir savaş verirken, hem sağlık personelimizin hem de askerlerimizin yanı başında ve onlarla aynı riski üzerlerine alan kamu görevlileri arasında, ilk sırada polislerimizi görüyoruz."

Huzur ve güven ortamına sahip olmayan bir toplumun hiçbir ilerleme kaydedemeyeceğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Görevleri başında ve terörle mücadelede milletimiz için canlarını feda eden tüm polislerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan 44 kardeşimizi saygıyla, sevgiyle, rahmetle ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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