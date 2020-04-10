Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü - Haberler
Trabzon, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon'da tören düzenlendi.

10.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:44
Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon'da tören düzenlendi.

Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Recep Güzelyazıcı çelenk sundu.

Alper ve Güzelyazıcı daha sonra teşkilat mensuplarıyla birlikte Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Alper ve beraberindekiler Sülüklü Mezarlığında bulunan şehitliği de ziyaret etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından dualar edildi.

Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir de, Alper'i makamında ziyaret ederek, Polis Teşkilatının yıl dönümünü kutladı.

Öte yandan Çamlık Dolmuş Durağı çalışanları da kağıtlara "Sizler bir alkıştan daha fazlasını hak ediyorsunuz." yazarak, teşkilatın yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Emrah Tarkan İrem Derici Ekrem İmamoğlu
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 17:49:29. #1.14#
title