Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü Mersin'in Anamur ve Gülnar ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı kutlandı.

Mersin'in Anamur ve Gülnar ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı kutlandı.

Anamur Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan düzenlenen törende, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, yaptığı konuşmada Türk milletinin 175 yıldır polisini ailesinin bir ferdi olarak bağrına bastığını ve her durumda müracaat edilecek ilk kapı olarak gördüğünü belirtti.

Ekici, Türk polisinin dünyanın en zor coğrafyasında, oldukça meşakkatli ve geniş bir sorumluluk sahasında görev yaptığını kaydetti.

Törenin ardından Ekici ve beraberindeki polisler, ilçedeki şehitliği ziyaret ederek şehit polisleri mezarı başında andı.

-Gülnar

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü kapsamında İlçe Emniyet Amiri Üzeyir Demir'i makamında ziyaret etti.

Çatlı ziyarette vatan toprağının dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: AA