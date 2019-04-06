Van Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle bazı programlar düzenlendi.

Ülkemizin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için 174 yıldır gece gündüz var gücüyle çalışan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle ilk olarak Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Yukarı Nurşin Camii'de şehitlerin anısına Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından 2 Nisan Polisevi'nde şehit aileleri ve emekli personele yönelik yemek programı düzenlendi.

Programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci de katıldı. - VAN

Kaynak: İHA