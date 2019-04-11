İdil ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Merkez Cami'de düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal şehitler için dua etti.

İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, bölgede huzurun güvenliğin temini için polis, asker ve korucuların büyük bedeller ödediğini söyledi.

İdil'in en güvenilir ve en huzurlu ilçelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Güner, şunları kaydetti:

"Bu noktaya gelmemizde emeğini ortaya koyan canını ortaya koyan bütün polis şehitlerimize ve bunun yanındaki güvenlik kuvvetleri şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de uzun ömürler ve sağlık diliyoruz. Aynı zamanda ilimizde şuan görev yapan polis teşkilatı mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki onlar var Allah razı olsun onlardan."

Polislerin vatandaşlara gül suyu, lokum ve aşure ikram ettiği programa Kaymakam Zafer Sağ ile Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan Acar da katıldı.

Kaynak: AA