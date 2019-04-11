Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Biz, böyle iki asırlık teşkilatla övünüyoruz, gurur duyuyoruz ve bu teşkilatın başarısı için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.

Vali Doğan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve vazife malulleri onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın Osmanlı'nın son dönemini, Kırım Harbi'ni, Birinci Dünya Harbi'ni görmüş, Islahat Fermanlarını, Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi yaşamış bir teşkilat olduğunu söyledi.

Doğan, Türk Polis Teşkilatının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu görmüş ve günümüze kadar geçirmiş olduğu aşamalar içerisinde önemli görevler üstlenmiş bir teşkilat olduğunu belirtti.

Polislerin yeri gelince gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiklerini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Bu milletin, bu devletin bekası için, bu toprakların vatan olabilmesi için de gözlerini hiçbir zaman kırmıyorlar. Bunu en son Zeytin Dalı operasyonunda gösteren bu teşkilat, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte sırt sırta, omuz omuza bu ülkenin güvenliği için yapması gerekeni yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. Biz, böyle iki asırlık teşkilatla övünüyoruz, gurur duyuyoruz ve bu teşkilatın başarısı için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz."

Doğan, konuşmasının sonunda tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise Türk Polis Teşkilatı'nın Hatay'ın güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Vicdanların işlemediği yerde polisin devreye girdiğini aktaran Karabörk, şunları söyledi:

"Türk Polis Teşkilatı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, yalnız devletten ve onu yöneten iradeden emir alan güzide teşkilattır, akıl tutulması yaşayan, ruhunu ve bedenini terör örgütlerine satmış teröristlerin, 17-25 Aralık süreciyle başlayıp ihaneti en üst seviyeye çıkardığı 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, tüm varlığı, inancıyla örnek bir mücadele sergilemiştir. Teşkilatımız, nice faciayı önlemiş, nice canı bu toprakları bağışlamış, bir fedakarlık abidesidir."

Program Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA