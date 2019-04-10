Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
Samsun'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Samsun'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ve polis dernekleri başkanları, anıta çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenin sonunda Yavuz ile müdürlüğe bağlı şube personeli, anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yavuz, tüm emniyet personelinin gününü kutladı.
Törenin ardından Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sürücülere ve yayalara çikolata ikramında bulundu.
Kaynak: AA