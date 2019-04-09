Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sonel, kutlama mesajında, Türk Polis Teşkilatının 174. yılını kutlamanın haklı gururunun yaşandığına işaret ederek, ülkede güven ortamının oluşmasında polis teşkilatının olağanüstü gayret sergilediğini belirtti.

Polis teşkilatının vatandaşların huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını anlatan Sonel, şunları kaydetti:

"Her türlü zorluğa göğüs geren Emniyet Teşkilatımız, yasalar çerçevesinde kamu düzenin korunması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için görevlerini bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla en iyi şekilde devam ettirecektir. Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden çalışmaktadır."

Sonel, polis teşkilatının görevlerini büyük bir özveriyle ifa ettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Polis teşkilatımızın 174. yılında ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki tüm amir ve memurlarımızı kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan emniyet teşkilatımızın her kademesindeki çalışanlarına aileleri ile sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA