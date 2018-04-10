Burdur'un Karamanlı ilçesinde Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



İlçe meydanında saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtına, çelenk konuldu.

Ardından Emniyet Amirliğinde düzenlenen kokteylde konuşan İlçe Emniyet Amiri Hasan Basri Çiçek, emniyet teşkilatının toplumda huzuru, düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma gibi birçok görev üstlendiğini belirterek "Olayların önlenmesi, suçluların yakalanabilmesi için polis ile vatandaş arasındaki diyaloğunun çok iyi olması gerekmektedir. Hepimizin huzuru ve güvenliği için halkımız, polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir." diye konuştu.

Kutlama programına Tefenni Kaymakamı ve Karamanlı Kaymakam Vekili İlker Eker de katıldı.

Ayrıca ilçedeki camilerden şehitler için mevlit okundu.