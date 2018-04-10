Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'yu ziyaret etti.

Ateş, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı.

Kuyu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ateş ve personeline teşekkür etti.