Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Elazığ'da tören yapıldı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Canbar, törende yaptığı konuşmada, teşkilatın gerektiğinde devletin şefkatli eli olduğunu, vicdan merhamet ve adaletten ayrılmadan milletle el ele vererek gönülden gönüle köprüler kurduğunu söyledi.

Canbar, " Türkiye Cumhuriyetimizin bekasına, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere ve şer odaklarına karşı en kutsal varlığı olan canını dahi feda etmekten kaçınmayarak mücadelesini devam ettiren bizler, bundan sonra da devletimizin bekası milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, il emniyet müdür yardımcıları, şehit yakınları ve teşkilat mensupları katıldı.