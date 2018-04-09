Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakırlı vatandaşlarımız artık teröre karşı kararlılıkla devletinin yanında ve güvenlik kuvvetlerimizle kararlılık noktasında. Bu terörle mücadelenin en önemli unsuru ve şüphesiz bizim için en değerli katkıdır." dedi.

Güzeloğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gaziler ile şehit aileleri onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.

Polisevindeki yemekte bir konuşma yapan Güzeloğlu, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Güzeloğlu, hiçbir güç, ihanet ve iş birliğinin bu büyük devletin yürüyüşünü durduramayacağına işaret ederek, "Sınırın içerisinde ve ötesinde değerlerimize, devletimize ve milletimize karşı kim bir tehdit olarak karşımıza çıkarsa, son terörist ve son hain yok olana kadar ve etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek." diye konuştu.

"Diyarbakır'ın kahramanları da bu ülkenin kahraman evlatları gibi askeri, polisi, korucusu, sivili, sınırın ötesinde ve çok büyük bir mücadelede çok büyük bir kahramanlık içerisindeler. Bilin ki bizler bu toprağı vatan eylemek için bedeller ödedik, canlar verdik ama her birinin emanetini de mukaddes bildik ve onların emanetini aziz bildik." diyen Güzeloğlu, Türk Polis Teşkilatının da kahramanlar yetiştirdiğini anlattı.

Güzeloğlu, teşkilatın bu uğurda şehitler, gaziler verdiğini, ülkenin bekası, birlik ve beraberliği için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, polis teşkilatının Diyarbakır'da da çok büyük başarı ile görevini yerine getirdiğini aktardı.

"Ortaya koydukları fedakar ve kahramanca çaba ve çalışmalar sayesinde, bugün Diyarbakır'ımız bir huzur ve güven şehri haline gelmiş." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Diyarbakır, Türkiye'nin birlik ve beraberlik yürüyüşünde hamdolsun her şeyiyle örnek bir şehir haline gelmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Kendilerine teşekkür eder, hizmetlerini takdir ederken, bütün güvenlik güçlerimizin başarısındaki en büyük gücümüz olan, en büyük desteği veren değerli Diyarbakırlı hemşerilerimize de teşekkür ederim. Diyarbakırlı vatandaşlarımız artık teröre karşı kararlılıkla devletinin yanında ve güvenlik kuvvetlerimizle kararlılık noktasında. Bu terörle mücadelenin en önemli unsuru ve şüphesiz bizim için en değerli katkıdır."

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da yemekte bir konuşma yaptı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Halis Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve eşleri de katıldı.