Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek verdi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Polisevinde verilen yemekte yaptığı konuşmada, üstlendikleri bu zorlu ve onurlu bu görevin sorumluluğunu kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845 tarihinden itibaren şerefle yürüttüklerini söyledi.

Hukukun üstünlüğü, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde huzurun inşası için çalıştıklarını dile getiren Onar, "Bu kapsamda personelimizin göstermiş olduğu gayretli çalışmalarda ilimizde 2016 yılları ile 2017 yılları istatistiklerine baktığımızda asayiş olaylarında yüzde 2, suçların aydınlatmasında yüzde 4, terör olayların da da yüzde 50'lik bir azalma yaşanmıştır." dedi.

Programa Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri de katıldı.