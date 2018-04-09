Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Görevlerini yerine getirirken hiçbir zorluktan yılmayan polis kardeşlerimizin, gelecekte de feragat ve fedakarlık duygularıyla hizmet vermeye devam edeceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kahraman, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun barış, huzur ve güven ortamını korumak ve devam ettirmek görevini üstlenen polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

10 Nisan 1845 tarihinde kurulan ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda teşkilatlanıp günümüze kadar kurumsal varlığını geliştiren polis teşkilatının, kanunların verdiği yetki çerçevesinde milletine ve devlete hizmet etmeye devam etmesini temenni eden Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

"Kapısı her vatandaşımıza açık olan polis teşkilatımız, mesai mefhumu gözetmeden 24 saat esasına göre büyük bir gayret ve fedakarlıkla hizmet vermektedir. Görevlerini yerine getirirken hiçbir zorluktan yılmayan polis kardeşlerimizin, gelecekte de feragat ve fedakarlık duygularıyla hizmet vermeye devam edeceklerine inanıyorum. Kamu düzenini korumak, vatandaşın can, mal emniyetini ve konut güvenliğini sağlayıp suçluları yakalamakla görevli olan polis teşkilatımızın, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olanlara, aciz ve düşkün insanlara yardım ederek önemli bir kamu hizmeti yaptığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Bölücü ve yıkıcı eylemleriyle ülkemizi ve insanımızı tehdit eden PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C gibi terör örgütlerine ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü operasyonlarla adalet sistemimizin aktif ve dinamik bir şekilde işlemesine yardımcı olan polis teşkilatımızın kuruluşunun 173. yılını bir kez daha tebrik ediyor, hayırlı hizmetlerinde başarılar diliyorum."

Kahraman, masum insanlara karşı işlenen suçları önlemek için görev yaparken şehit edilen polislere de Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömür diledi.