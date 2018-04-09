Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da çeşitli programlar düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da çeşitli programlar düzenlendi.
Polis Abla İlkokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u makamında ziyaret etti.
Büyük Cami'de şehitler ve merhum polisler için Mevlid-i Şerif okutuldu.
İl Emniyet Müdürü Yavuz, Asri Mezarlık'taki şehitlik anıtına çelenk sunarak, şeref defterini imzaladı.
Yavuz ve beraberindeki şehit yakınları, gaziler ile emniyet mensupları, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.