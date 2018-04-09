Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirci, mesajında, toplumsal huzur ve güvenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal güvenliğinin yasalar çerçevesinde korunması gibi yüksek bir sorumluluğu üstlenen Polis Teşkilatının 173 yıldır görevini yerine getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir özveriyle gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlayan Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü kutladığını ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Ülkemizde huzur ve güven ortamını tesis adına, terörle mücadele ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna görevi başında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki emniyet mensuplarına görevlerinde başarı ve aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam geçirmelerini diliyoruz."

AK Parti İl Başkanı Tosun da halkın huzur ve güveninin teminatının polis olduğunu ifade etti.

Tosun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk polisi halkımızla bütünleşerek birlikte işbirliği ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemektedir. Türk insanının her bir hücresinde yer alan vatan ve bayrak sevgisinin gücü bizleri birlikte ve beraberlikte tutan ruhudur. Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Türk polis teşkilatının değerli mensupları bu ruhun en derin izlerini taşıyan vatan evlatlarımızdır. Vatandaşımızın huzur ve güvenliğinin temini için gece gündüz demeden çalışan fedakar emniyet mensuplarımıza, İl Emniyet Müdürümüzün şahsında tüm polislerimize ve güvenlik kuvvetlerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Bu vatan için canını vermiş şehitlerimizi rahmetle anıyor, Türk polis teşkilatımızın 173. yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."