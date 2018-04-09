Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kara, mesajında, suçluların ortaya çıkarılması ile huzurun, güvenin ve adaletin tecellisinde polis teşkilatına büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Türk polis teşkilatının, geçmişte olduğu gibi bugün de halk nazarında saygın bir yerde durduğunu dile getiren Kara, " Polis teşkilatımız toplumsal barışımızın, huzur ve güvenliğimizin teminatlarındandır. Görevini, zor şartlar altında, gece gündüz büyük fedakarlıklarla, vatan ve millet sevgisiyle bilinçli ve ciddi bir sorumlulukla yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.