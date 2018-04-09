Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tüfenkci, mesajında, emniyet teşkilatının ülkenin ve milletin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğin devamı ve pekişmesi için de vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti.

Polisin huzur ve güvenin simgesi olduğunu ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünde polislerimizin fedakar ve kahramanca çalışmaları milletimize gurur vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayan ve suçla mücadelede kahramanca başarı elde eden polis teşkilatımıza minnettarız. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında görevlerini başarıyla yerine getiren tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde mutluluk ve başarılar diliyorum. Tüm şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize de acil şifalar diliyorum."