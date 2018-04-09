Samsun Valisi Osman Kaymak, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, polis teşkilatının ülkenin bölünmez bütünlüğü, halkın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmek için gece gündüz demeden başarılı bir şekilde 173 yıldır çalıştığını vurguladı.

Gücünü halktan ve kanunlardan alan polisin görevini her zaman fedakarca yaptığına dikkat çeken Kaymak, "Gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni devam ettirmek tüm polislerimizin öncelikli görevi olmalıdır." ifadelerini kullandı

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyerek, vatandaşların huzurlu, mutlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını aktaran Kaymak, şunları kaydetti:

"Samsun'un huzurlu bir şehir olmasında emniyet gücümüzün takdire şayan çabaları olduğu kadar, vatandaşımızın da sağduyulu ve işbirliği içerisinde olmasının büyük katkısı vardır. Emniyet teşkilatımızın sorumluluğu vatandaşın huzurunu ve mutluluğunu sağlamaktır. Samsun'da emniyet teşkilatı mensubu polislerimiz her zaman hukuk çerçevesinde vatandaşını seven ve sayan hizmet anlayışı içerisinde olacaktır. Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek Samsun'un güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan tüm emniyet mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. 10 Nisan 1845'te kurulan Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla şehit olan polislerimizi rahmetle, gazi polislerimizi ise minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."