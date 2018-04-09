Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiftçi, mesajında, polisliğin, diğer bütün mesleklerden farklı bir dirayet, farklı bir liyakat, farklı bir cesaret isteyen bir meslek olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin huzuru, güvenliği, dirliğini, düzeni, birlik ve beraberliğinin güvenlik güçlerine emanet olduğunu ifade eden Çiftçi, mesajında şunlara yer verdi:

"Demokratik ülkelerde polis teşkilatının görevi, en önemli temel insan hakları olarak kabul edilen halkın can ve mal güvenliğini yasalar çerçevesinde korumaktır. Türk polisi, 173 yıldır bu önemli görevi başarıyla yerine getirmenin yanı sıra ülkemizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde büyük rol üstlenmektedir. Bu bilinçle gerektiğinde canını hiçe sayarak, fedakarca görev yapan polisimiz, Türk halkının gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.Türk polisimiz, gelişmeler karşısında sürekli kendini iyileştirerek, suçla mücadelede daha etkin bir konuma ulaşmış, uluslararası arenada da saygın bir yer edinmiştir."