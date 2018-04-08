Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su, mesajında, polis teşkilatının 173 yıldır milletin huzuru, kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak mesai mefhumu gözetmeksizin canla, başla hizmet verdiğini belirtti.

Kurulduğu günden beri sürekli kendini geliştiren polis teşkilatının insan kaynakları, teknoloji ve alt yapı yönünden gelişmiş ülke emniyet teşkilatlarının seviyesinde millete hizmet sunduğunu aktaran Su, mesajında şunları kaydetti:

"Suç ve suçluyla mücadelesini büyük başarılara imza atarak yerine getirmekte ve milletçe bizleri gururlandırmaktadır. Bu duygularla, şehitlik mertebesine erişen güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polis teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanımızın dört bir yanında milletimizin huzuru ve güvenliği için cansiperane bir şekilde görev yapan polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."