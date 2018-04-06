Aydın'da, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda, emniyet görevlileri Kemer Şehitliğini ziyaret etti.

Ziyarette şehit yakınlarıyla bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Baştuğ, "Allah'a çok şükür ki toprağı, bayrağı, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan oldu, bu nişaneler onun için bayrak oldu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu uğurda gazi olanlarımıza bundan sonraki hayatlarında güzel bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Program, Bey Camisi'nde mevlit okutulması ve lokma hayrının ardından son buldu.