Kars'taki şehitlikte, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Polis teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletin bekası için canıyla malıyla devletin diğer bütün kurumlarıyla çalışmaya devam ediyor. Bundan sonrada başta Kars'taki insanlarımız için bütün Türkiye'nin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Şehitlikteki programın ardından Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Evliya Camisi'nde mevlit okutuldu.

Programa, Kars Valisi Rahmi Doğan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, emniyet teşkilatı ve bazı protokol üyeleri katıldı.